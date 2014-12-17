В Ботаническом саду Петра Великого стартовала вторая волна цветения роз

Посетителей попросили не наступать на почву у кустов.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге началась вторая волна цветения роз. Об этом 29 августа рассказали в учреждении.

Посетителей попросили не наступать на почву у кустов при посещении Розария и возле здания музея.

К сожалению, не редки случаи гибели кустов после привлекательного цветения. В первую очередь, наш Розарий – это научная коллекция, сохраненная с 1980-х годов. Восполнять утраты непросто. Наш куратор старается сделать коллекцию красивой, доступной и подходящей для фото на память. Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Ранее на Piter.TV: редкий цветок из США впервые за 4 года расцвел в Петербурге.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого (Алевтина Здоровенина)