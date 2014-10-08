Редкий цветок из США впервые за четыре года расцвел в Петербурге

Уникальное событие юкка нитчатая цветет в ботаническом саду Петербурга.

В Ботаническом саду Петра Великого на Альпийских горках расцвела юкка нитчатая. Это редкое растение семейства спаржевых, естественный ареал которого находится в восточных и юго-восточных штатах США.

Юкка нитчатая является монокарпиком - цветет один раз в жизни, после чего погибает. В петербургском ботаническом саду растение не цвело около четырех лет. После цветения оно оставит потомство, но новым растениям потребуется несколько лет до достижения цветущего возраста.

Для защиты от суровых петербургских зим сотрудники сада укрывают юкку лапником. Растение редко встречается в природных условиях Северной столицы из-за отличий климата от естественной среды обитания.

Ранее сообщалось, что венерин башмачок начал цвести в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ботанического сада