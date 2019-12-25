Венерин башмачок начал цвести в Ленобласти

Цветок достаточно долговечен и может сохранять жизнеспособность на одном месте до 100 лет, если не пострадает от человеческого вмешательства.

В Ленобласти расцвел редчайший цветок — Венерин башмачок, получивший также название Башмачок настоящий. Фотографии цветка публикуются в Telegram-канале @astrophotoboloto энтузиастами астрономии и природной красоты.

Цветок обладает уникальным внешним видом и поражает воображение красотой: его нижняя губа сформирована в виде изящного башмачка, отсюда и название растения. Цветок выбирает места обитания с известковыми почвами, любит солнечные поляны и лесные опушки. Венерин башмачок источает нежный сладкий аромат, который приятно удивляет.

Вид распространен практически повсеместно на территории России, исключая лишь самые южные регионы и суровую Арктику. Но из-за своей привлекательности и редкости венерин башмачок подвергается угрозе исчезновения: его нередко рвут для составления букетов или стремятся пересадить в собственные сады. Однако растение крайне капризно и плохо приживается на чуждой почве, зачастую погибая вскоре после пересадки.

Научное наименование цветка — Cypripedium calceolus. Он принадлежит к роду Орхидные и выделяется как одно из красивейших растений умеренного пояса. Венерин башмачок пользуется популярностью в садоводческих кругах и находит применение в традиционной медицине народов Сибири и Тибета.

Цветок достаточно долговечен и может сохранять жизнеспособность на одном месте до 100 лет, если не пострадает от человеческого вмешательства. Массовый сбор цветов и попытки переселения приводят к сокращению численности вида. Первые шаги по охране Венерина башмачка были предприняты еще в 1878 году в Швейцарии, а сейчас он включен в Красную книгу большинства европейских стран, включая Россию.

Ранее мы сообщили о том, что настоящий первоцвет зацвел в Петербурге.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото Атмосферное