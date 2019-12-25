В квартирном пожаре на Кадетском бульваре пострадал мужчина

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Утром 27 мая в Пушкинском районе произошел пожар, в котором пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о возгорании в двухкомнатной квартире на Кадетском бульваре, 22, поступила на пульт дежурного в 09:03. В 09:30 пожар был ликвидирован, в квартире площадью 65 м2 в комнате обгорела обстановка на площади 5 "квадратов". В результате пожара пострадал мужчина, осматривается бригадой скорой медицинской помощи.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее на Бабушкина 17 пожарных тушили мусор на чердаке.

Фото: Piter.tv (архив)