В квартирном пожаре на Кадетском бульваре пострадал мужчина

Утром 27 мая в Пушкинском районе произошел пожар, в котором пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Информация о возгорании в двухкомнатной квартире на Кадетском бульваре, 22, поступила на пульт дежурного в 09:03. В 09:30 пожар был ликвидирован, в квартире площадью 65 м2 в комнате обгорела обстановка на площади 5 "квадратов". В результате пожара пострадал мужчина, осматривается бригадой скорой медицинской помощи.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее на Бабушкина 17 пожарных тушили мусор на чердаке.
Фото: Piter.tv (архив)
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