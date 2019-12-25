На Бабушкина 17 пожарных тушили мусор на чердаке

Обошлось без пострадавших.

В среду вечером, 25 мая, в Невском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила в 20:08 на пульт спасателей. На улице Бабушкина в доме, 133, корпус 2, произошло возгорание. В 5-этажном, капитально-ремонтируемом здании загорелся мусор: на 5-м этаже на площади 40 квадратных метров, на чердаке на площади 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнём отправились 17 пожарных и 4 пожарные машины. Его потушили в 20:57.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке загорелся павильон. Обошлось без пострадавших.

Фото: Piter.tv

