В Сестрорецке загорелся павильон

Обошлось без пострадавших.

В среду вечером, 25 мая, в Курортном районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании поступила в 19:23 на пульт спасателей. В Сестрорецке на проспекте Красных Командиров в доме, 21 А, загорелась обстановка. По данным МЧС, в одноэтажном размером 4х12 метров павильоне происходило горение обстановки на площади 24 кв. метра. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две пожарные машины. Его потушили в 19:48.

Ранее мы сообщали, что петербуржцев напугал пожар на Дворцовой набережной. Огонь тушили горожане и спасатели.

Фото: Piter.tv

