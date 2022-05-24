Петербуржцев напугал пожар на Дворцовой набережной

Огонь тушили горожане и спасатели.

Накануне, 24 мая, на Дворцовой набережной вспыхнула иномарка. Горожан напугал дым, который они увидели в центре города. Об этом сообщили в телеграм-канале "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как рассказали свидетели, проезжающие мимо автомобилисты пытались потушить пламя, делились огнетушителями. На место случившегося прибыли пожарные. Они локализовали огонь.

Дворцовая набережная, 38. Начала дымиться машина, огнетушители не помогали. Вспыхнуло пламя из-под капота. Очевидец

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Видео: Телеграм / ДТП и ЧП Санкт-Петербург