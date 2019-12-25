Из-за прорыва трубы на улице Турку пострадали молодой человек и школьник

На устранение дефекта на магистрали диаметром 700 миллиметров потребуется 20 часов.

В результате прорыва трубы около дома 20 по улице Турку в Петербурге пострадали двое, пишет "Бриф24", ссылаясь на администрацию Фрунзенского района.

Ожоги получили 18-летний горожанин и 14-летний школьник. Первый остался в травмпункте, второго отправили домой.

В "Теплосети" заявили о переводе домов на резервные тепло- и водоснабжение. На устранение дефекта на магистрали диаметром 700 миллиметров потребуется 20 часов.

Напомним, коммунальная авария произошла утром 19 декабря. Было перекрыто движение по улице Пражской от проспекта Славы в сторону улицы Турку.

Происшествием заинтересовалась прокуратура Петербурга.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга