Во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Во Фрунзенском районе из-за прорыва горячей воды ограничено движение транспорта, рассказали в ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что коммунальная авария произошла утром 19 декабря на пересечении улиц Турку и Пражской. Проезд перекрыт по улице Пражской от проспекта Славы в сторону улицы Турку.

По данным ГУП "Горэлектротранс", на участке отведено троллейбусное движение. Так, троллейбусы №№36, 42 следуют по Софийской улице.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Видео: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Фото: Telegram / Петербург с огоньком