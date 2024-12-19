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Во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой

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В настоящее время информации о пострадавших нет.

Во Фрунзенском районе из-за прорыва горячей воды ограничено движение транспорта, рассказали в ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Отмечается, что коммунальная авария произошла утром 19 декабря на пересечении улиц Турку и Пражской. Проезд перекрыт по улице Пражской от проспекта Славы в сторону улицы Турку. 

По данным ГУП "Горэлектротранс", на участке отведено троллейбусное движение. Так, троллейбусы №№36, 42 следуют по Софийской улице. 

В настоящее время информации о пострадавших нет. 

Видео: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Фото: Telegram / Петербург с огоньком 

Теги: купчино, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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