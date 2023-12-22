При пожаре на Лыжном переулке пострадали двое

В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 12 "квадратов".

1 января в квартире дома 2 по Лыжному переулку произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 09:21. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 12 "квадратов". Огонь был ликвидирован к 10:04. При пожаре пострадали два человека, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Тушили огонь три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург