За сутки около 30 человек получили травмы из-за гололеда в Петербурге

Значительная часть пострадавших — пожилые люди.

За прошедшие сутки в больницы Петербурга и Ленинградской области поступили не менее 30 человек, получивших травмы из-за гололеда. Об этом сообщает 78.ru.

Среди пострадавших оказалась семилетняя девочка, которая около 15 часов дня поскользнулась и упала на лед на улице Косинова. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Значительная часть пострадавших — пожилые люди. Например, в 11 утра на перекрестке улиц Турку и Будапештской упала 86-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Примерно в 16 часов у магазина на улице Машиностроителей в Колпино поскользнулась 85-летняя пенсионерка. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью и сегодня. Утром на платформе железнодорожной станции "Кушелевка" пожилая женщина поскользнулась на льду и, предположительно, сломала ногу. Для нее вызвали скорую помощь.

Гололед также повредил несколько автомобилей. Среди них — служебный автомобиль Мариинского театра. Еще одна глыба льда упала на машину, стоящую в Перевозном переулке. Лед разбил стекло и повредил бампер автомобиля, а также оставил следы на машине во дворе дома на улице Курчатова.

Спасатели рекомендуют пешеходам не спешить и не перебегать дорогу, а также наклеивать на обувь кусочки лейкопластыря для уменьшения скольжения. Пожилым людям советуют использовать трость с резиновым наконечником или палку с острым концом.

Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию, заблаговременно начинать торможение и использовать шипованные шины на всех четырех колесах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо позвонить в службу спасения по номерам "01", "101" или "112".

Ранее мы сообщили о том, что за сутки "зимние травмы" в Петербурге получили 73 человека.

Фото: Piter.TV