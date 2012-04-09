Пострадавшему в ДТП с двумя грузовиками в Новой Москве оторвало кисть

Мужчина экстренно доставлен в больницу.

На ЦКАД в Новой Москве произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП одному из водителей оторвало кисть руки. Об этом телеканалу "360" рассказал источник в экстренных службах.

Авария произошла на 245 км трассы. Установлено, что второй водитель не получил серьезных травм. Пострадавший мужчина экстренно доставлен в больницу.

После ДТП три полосы в сторону Киевского шоссе были перекрыты. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в частном коттедже в Люберцах унёс жизни двоих детей и двух взрослых. Одна женщина 35 лет впала в кому, у неё диагностированы термические ожоги верхних дыхательных путей и правой руки, а также множественные ушибы и оставление угарным газом.

Фото: Piter.TV