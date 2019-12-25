Петербургская прокуратура добивается компенсации для сотрудника, пострадавшего на заводе

При спуске с лестницы после разгрузки товаров он поскользнулся и упал, ударившись спиной.

В прокуратуру Калининского района Петербурга поступило обращение сотрудника, который пострадал на производстве. Инцидент произошел в ноябре прошлого года, рассказали в надзорном ведомстве 17 июля.

Мужчина работал водителем-экспедитором. При спуске с лестницы после разгрузки товаров он поскользнулся и упал, ударившись спиной. Потерпевший получил тяжелые травмы. С работником не проводили обучение и проверку знаний в области охраны труда. Кроме того, ему не выдали специальную обувь для зимнего периода.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. В настоящее время документ рассматривают.

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Фото: Piter.TV