В Кунсткамере открылась постоянная экспозиция с вещами Ломоносова

На выставке также представлены мозаичные портреты руки ученого и его научные приборы, относящиеся к 18-19 вв.

Постоянная экспозиция Кунсткамеры пополнилась экспонатами из серии "Академический зал. Музей Ломоносова". На ней представлены личные вещи Михаила Васильевича Ломоносова, которые остались целыми до наших времен, мозаичные портреты его руки, а также научные приборы и инструменты, принадлежавшие ученому, – рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram"е.

Работа по организации экспозиции велась сотрудниками музея с июля 2024 года при грантовой поддержки Министерства науки и высшего образования России в рамках проекта "Популяризация науки и технологий". Выставка приурочена сразу к двум значимым датам – к 310-летию Кунсткамеры и 75-летию Музея М.В. Ломоносова.

Этот проект в первую очередь про то, какой будет наша страна через десятилетия. Это зависит от нас. От того, как мы сохраним и передадим память о великих людях прошлого тем, кто будет развивать Россию в будущем. Удивительная экспозиция, в которой интересна каждая деталь, обязательна к просмотру!

Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее стало известно об открытии в Главном штабе Эрмитажа выставки, посвященной 150-летию со дня рождения художника и философа Николая Рериха.

Фото: Telegram / Пиотровский Online