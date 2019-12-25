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Эксперт прокомментировал желание Индии производить вакцину "Спутник V" у себя
Сегодня, 9:52
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал желание Индии производить вакцину "Спутник V" у себя

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Планируемый объем — 850 млн доз в год.

С 1 мая Индия планирует начать вакцинацию российским препаратом "Спутник V". По словам экспертов Telegram-канала "Мейстер", если планы будут реализованы, то Индия станет крупнейшим производителем этой вакцины в мире.

Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма надеется на локализацию производства вакцины. В планах страны производить 850 млн доз в год и более. 

Эксперты отметили, что мотивация это сделать у Индии очень серьезная, так как количество заболевших в сутки бьет мировые рекорды. Для России это возможность не только помочь, но и дополнительно укрепить отношения с важным геополитическим партнером.

Также РФ отправила Индии гуманитарную помощь. Каждый день в стране заболевает по 300 тыс. человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: индия, производство вакцины, спутник v
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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чапаева светлана
Сегодня 10:18

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