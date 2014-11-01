Петербургское метро получит 90 вагонов "Балтиец-2" с дисплеями на окнах

Кроме того, конструктивные изменения коснулись распределения USB-разъёмов, формы и расположения ручек-поручней.

Петербургский метрополитен пополнится в 2026 году новыми поездами модели "Балтиец-2": поступят 90 вагонов, сформировав 15 шестивагонных составов для эксплуатации на Московско-Петроградской линии, сообщает "Деловой Петербург".

Вагоны были доработаны специалистами Октябрьского электровагоноремонтного завода. Там провели монтаж дверей и завершили установку оборудования. Особое внимание заслуживают инновационные элементы дизайна: в окнах появятся прозрачные OLED-экраны, функционирующие одновременно как мультимедийные панели с отображением схемы линий, остановочных станций и прочей актуальной информацией без ухудшения обзора пассажиров.

Кроме того, конструктивные изменения коснулись распределения USB-разъёмов, формы и расположения ручек-поручней. Сидения украсил уникальный рисунок с видом Петропавловской крепости на берегах Невы. Технические характеристики вагонов тоже подверглись модернизации: введены системы автоматического тушения пожаров, установлены безмасляные компрессорные моторы и улучшено диагностическое оснащение тормозного механизма.

Напомним, что в настоящее время идёт активная модернизация парка электропоездов подземки города. По плану предусмотрено производство порядка 950 вагонов типа "Балтиец", предназначенных поэтапно заместить устаревшие составы.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском метро появился третий синий "Балтиец".

Фото: Правительство Петербурга