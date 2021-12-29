Эксперты прокомментировали новость о том, что российская компания будет поставлять поезда в Аргентину

Эксперты считают, что это хороший знак.

Российский "Трансмашхолдинг" будет поставлять поезда в Аргентину. Компания выиграла контракт на 864 млн долларов. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Компания поставит 70 электропоездов переменного тока "Иволга", в общей сложности — 560 вагонов. Они будут курсировать между столицей Буэнос-Айресом и городами-спутниками. Помимо поездов контракт подразумевает их сервисное обслуживание.

Эксперты отметили, что в России привыкли к крупным контрактам в сфере вооружений и атомной энергетики, а поставки гражданской техники пока редки.

Порадоваться же, действительно есть чему: тендер длился более трех лет, в ходе которых "Трансмашхолдинг" смог в конкурентной борьбе обойти других мировых производителей. Поставлять же будут поезда, которые на 90% состоят из отечественных комплектующих. авторы Telegram-канала.

Событие может свидетельствовать о том, что за последние годы некоторые отрасли нашего машиностроения добились хорошего прогресса.

Фото: Трансзмашхолдинг