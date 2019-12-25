Посредники в даче взятки в 500 тыс. рублей предстанут перед судом в Петербурге

Сумма предназначалась для непривлечения их знакомой к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин, которым вменяют п. "а" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом рассказали 12 декабря в надзорном ведомстве.

В июле фигуранты согласились за денежное вознаграждение в 50 тыс. рублей выступить посредниками в передаче взятки. Сумма предназначалась для непривлечения их знакомой к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Порядка 500 тыс. рублей обвиняемые передали полицейскому, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Местных жителей задержали правоохранители.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

