В Ленобласти поспел ядовитый Волчеягодник

Перед походом в лес необходимо провести разъяснительную беседу с детьми.

В лесах Петербурга и Ленобласти поспел Волчеягодник смертельный. Об этом в своём блоге "Каждой твари по паре" рассказал Павел Глазков.

Именно в первой половине августа в наших лесах созревает это одно из самых ядовитых растений России. Плоды заметного ярко-красного цвета размером с косточку вишни. По внешнему виду плодов волчью ягоду часто путают с жимолостью. Яркий цвет ягод привлекает к себе внимание, особенно детей. И именно у детей яд этого растения может привести к летальному исходу!

Поэтому перед походом в лес, пожалуйста, проведите разъяснительную беседу. Предупредите детей, что нельзя собирать не только незнакомые грибы, но и ягоды. Это опасно для жизни! Павел Глазков, биолог

У волчеягодника ядовиты не только ягоды, но и листья, стебель и даже цветки. Кожа от соприкосновения с корой воспаляется и покрывается волдырями. Но особенно токсичны ягоды. При поедании плодов во рту сначала появляется ощущение сильного жжения, затем отекают губы, а затем и лицо, начинается сильное слюноотделение, появляется охриплость и ощущается затруднение глотания. Эти симптомы вскоре сменяются сильной болью в животе, головной болью, онемением, тошнотой и кровавой диареей, так как яды, содержащиеся в этих ягодах, вызывают повышенную кровоточивость. Большая потеря жидкости приводит к судорогам, слабости. В тяжелых случаях отравление может вызвать смерть.

Ранее биолог Глазков рассказал, когда петербургские осы перестанут быть доставучими.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков