Биолог Глазков рассказал, когда петербургские осы перестанут быть доставучими

Назойливые осы привлекли внимание жителей Петербурга и Ленобласти, став причиной дискомфорта и опасений. Биолог рассказал, когда они перестанут быть доставучими.

Осы являются хищными насекомыми, и в сельской местности их привлекает запах мяса и фруктов, характерный для дачных участков в период отдыха. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на автора телеграм-канала "Каждой твари по паре" Павла Глазкова.

С такими природными привлекательными факторами, особенно в жаркое время года, насекомые стали чаще появляться и в городской среде.

Биолог предостерегает от размахивания руками и отгоняния ос, так как такое поведение воспринимается ими как агрессия, что может привести к жалению в ответ. Укус ос может быть опасен для здоровья, так как их яд содержит токсичные вещества.

Осы будут активны до конца лета. Если жарко будет, то, может, и сентябрь захватят. А в сентябре в лесу начнется сезон у оленьих мух, их еще называют оленьи кровососки. Это очень неприятное насекомое, которое будет докучать грибникам и тем, кто ягоды собирает Павел Глазков, биолог

Жители Петербурга и Ленобласти должны быть бдительны и осторожны, чтобы избежать конфликтов с назойливыми насекомыми и обеспечить безопасность своего здоровья.

Ранее сообщалось, что в Царском Селе откроется фотовыставка "Лесной репортаж".

Фото: pxhere