В Царском Селе откроется фотовыставка "Лесной репортаж"

В экспозицию войдут фото 15-ти животных, которые обитают на территории Ленобласти.

С 10 августа в Александровском парке Царского Села заработает фотовыстака "Лесной репортаж". Ведущим экскурсии по ней в первый день станет биолог Павел Глазков. Об этом специалист сообщил в своём Telegram-канале.

В экспозицию войдут фото 15-ти животных, которые обитают на территории Ленобласти с подробным описанием их внешности и интересных фатах о их жизни.

Среди представителей фауны, с которыми можно познакомиться на выставке, будут и птицы: например, ушастая сова, белый аист, веретеница.

Ранее биолог напомнил о правильном дресс-коде для сбора грибов в Ленобласти.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть