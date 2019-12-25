В России продолжат свою работу пять чешских дипломатов

Накануне 20 дипломатов были объявлены персонами нон грата.

В посольстве Чехии в России после недавней высылки останутся работать пять дипломатов. Об этом сообщил "РИА Новости" глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак.

По его словам, свои места должны были оставить все сотрудники посольства Чехии, также Йиндрак выразил недоумение, почему Россия выдворила на два сотрудника больше, чем чешская, и почему им выделили меньше времени на это.

На то, чтобы они покинули территорию РФ, им предоставлено 24 часа, тогда как (высылаемые из Чехии) российские дипломаты получили 48 часов. Рудольф Йиндрак, глава международного отдела администрации чешского президента

Напомним, МИД России объявил в 18 апреля персонами нон грата 20 дипломатов посольства Чехии. Им нужно уехать из России до конца понедельника.

Ранее в МИД РФ увидели "американский след" в выдворении российских дипломатов из Чехии.

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