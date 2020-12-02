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Гражданку другого государства подозревают в пособничестве в фиктивной постановке на учет иностранца в Петербурге
Сегодня, 10:48
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nadezhda_sib

Гражданку другого государства подозревают в пособничестве в фиктивной постановке на учет иностранца в Петербурге

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Женщину задержали около "Единого центра документов".

Сотрудники Центра "Э" ГУ МВД России установили женщину, которая подозревается в пособничестве в фиктивной постановке на учет иностранца. Сама она тоже является гражданкой одного из сопредельных государств, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее правоохранители Центрального района возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства. Подозреваемой оказалась 43-летняя женщина. Ее задержали 15 февраля у дома №10 на улице Красного Текстильщика. На данный момент устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанной. Женщина находится под подпиской о невыезде. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иностранным гражданам помогут найти работу в "Едином миграционном центре" Петербурга. Миграционный центр находится на улице Красного Текстильщика, дом 10-12, литер Э.

Фото: Piter.TV

Теги: иностранный гражданин, миграционный учет, пособничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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