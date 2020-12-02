Гражданку другого государства подозревают в пособничестве в фиктивной постановке на учет иностранца в Петербурге

Женщину задержали около "Единого центра документов".

Сотрудники Центра "Э" ГУ МВД России установили женщину, которая подозревается в пособничестве в фиктивной постановке на учет иностранца. Сама она тоже является гражданкой одного из сопредельных государств, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее правоохранители Центрального района возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства. Подозреваемой оказалась 43-летняя женщина. Ее задержали 15 февраля у дома №10 на улице Красного Текстильщика. На данный момент устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанной. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иностранным гражданам помогут найти работу в "Едином миграционном центре" Петербурга. Миграционный центр находится на улице Красного Текстильщика, дом 10-12, литер Э.

Фото: Piter.TV