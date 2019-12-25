Иностранным гражданам помогут найти работу в "Едином миграционном центре" Петербурга

Граждан проконсультируют, помогут собрать пакет документов и получить необходимую квалификацию.

В "Едином миграционном центре" в Петербурге открылся консультационный пункт, в котором иностранным гражданам будут помогать найти работу. На открытии побывал корреспондент Piter.TV.

Помогать мигрантам в трудоустройстве будут специалисты СПб ГАУ "Центр трудовых ресурсов". Они расскажут об имеющихся вакансиях на предприятиях Петербурга и трудовом законодательстве. На данный момент в базе вакансий более 3 тысяч запросов работодателей, и она постоянно пополняется.

По словам директора "Центра трудовых ресурсов", в Северной столице не хватает работников в сфере строительства, клининговых услугах и ЖКХ. Это особенно актуально в период пандемии, когда в городе значительно сократилось число трудовых мигрантов. По соглашению с компанией "Бронка Групп", иностранных граждан будут обучать.

Миграционный центр находится на улице Красного Текстильщика, дом 10-12, литер Э.

Фото: Piter.TV