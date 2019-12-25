В Петербурге 20-летнюю студентку уличили в пособничестве мошенникам

В результате действий девушки пострадали два пенсионера.

Полицейские уличили 20-летнюю студентку в пособничестве мошенникам. Девушка уже была задержана, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 12 марта обратился 92-летний житель дома по улице Комиссара Смирнова с заявлением о том, что ему позвонил незнакомец и убедил отдать через курьера деньги для обеспечения их безопасности. Пенсионер передал "дропу" 1 млн рублей.

С аналогичным заявлением 14 марта пришла к правоохранителям 74-летняя женщина с Сиреневого бульвара. Неизвестные под предлогом сохранности убедили передать накопления курьеру. Ущерб составил 5,4 млн рублей. По обоим фактам возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мошенники зарегистрировали более 70 мигрантов в чужой квартире, взломав "Госуслуги".

Фото: Piter.TV