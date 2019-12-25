После вмешательства прокуратуры в Петербурге матери назначено пособие в связи с рождением ребенка

Изначально женщине отказали в пособии.

В результате вмешательства прокуратуры Адмиралтейского района матери назначено пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Подробности рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что в начале мая 2024 года в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования женщина подала заявление о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в удовлетворении которого ей необоснованно отказали.

В ходе прокурорской проверки был осуществлен пересмотр заявления, матери ребенка назначено и выплачено пособие с даты подачи первичного обращения.

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