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После вмешательства прокуратуры в Петербурге матери назначено пособие в связи с рождением ребенка
Сегодня, 9:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После вмешательства прокуратуры в Петербурге матери назначено пособие в связи с рождением ребенка

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Изначально женщине отказали в пособии.

В результате вмешательства прокуратуры Адмиралтейского района  матери назначено пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Подробности рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что в начале мая 2024 года в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования женщина подала заявление о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в удовлетворении которого ей необоснованно отказали.

В ходе прокурорской проверки был осуществлен пересмотр заявления, матери ребенка назначено и выплачено пособие с даты подачи первичного обращения.

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Фото: pxhere

Теги: дети, младенец, пособие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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