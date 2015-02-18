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В Петербурге медицинская организация подделывала медосмотры для водителей
Сегодня, 10:09
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В Петербурге медицинская организация подделывала медосмотры для водителей

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Возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ.

В Петербурге медицинская организация подделывала медосмотры для водителей. Подробности рассказала прокуратура Калининского района.

Установлено, что в августе 2024 года частная медицинская организация выдавала справки, содержащие заведомо недостоверные сведения об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Автомобилисты на самом деле осмотры у наркологов и психиатров не проходили.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права), ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: водители, медосмотры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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