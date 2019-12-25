Прокуратура через суд добилась выплаты 57 тыс. рублей для молодой матери из Петербурга

Бухгалтерия рассчитала выплату исходя из неполной занятости сотрудницы, хотя это противоречило закону.

Прокуратура Василеостровского района встала на защиту прав женщины после ее обращения о нарушении законодательства при начислении мер социальной поддержки. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показала, что пособие по беременности и родам было назначено заявительнице некорректно. Бухгалтерия рассчитала выплату исходя из неполной занятости сотрудницы, хотя это противоречило закону. В результате молодая мать недополучила 57 тысяч рублей.

Чтобы восстановить справедливость, прокурор Василеостровского района направил в суд исковое заявление с требованием обязать ответственную сторону выплатить недостающую сумму в полном объеме.

Суд удовлетворил требования надзорного органа. В пользу женщины взыскано 57 тысяч рублей недополученного пособия.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура потребовала закрыть частный пансионат в Горелово.

Фото: Piter.TV