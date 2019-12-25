Прокуратура через суд добилась выплаты 57 тыс. рублей для молодой матери из Петербурга

Прокуратура Василеостровского района встала на защиту прав женщины после ее обращения о нарушении законодательства при начислении мер социальной поддержки. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
Проверка показала, что пособие по беременности и родам было назначено заявительнице некорректно. Бухгалтерия рассчитала выплату исходя из неполной занятости сотрудницы, хотя это противоречило закону. В результате молодая мать недополучила 57 тысяч рублей.
Чтобы восстановить справедливость, прокурор Василеостровского района направил в суд исковое заявление с требованием обязать ответственную сторону выплатить недостающую сумму в полном объеме.
Суд удовлетворил требования надзорного органа. В пользу женщины взыскано 57 тысяч рублей недополученного пособия.
Ранее мы сообщили о том, что прокуратура потребовала закрыть частный пансионат в Горелово.
Фото: Piter.TV
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