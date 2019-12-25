Яндекс Музыка поделилась, какие треки слушали пользователи в 2022 году

Пользователи стали больше слушать музыку. К концу года время прослушивания выросло до 29 часов в месяц.

Сервис "Яндекс Музыка" проанализировал, что слушали пользователи в уходящем 2022 году, а также собрал ключевые музыкальные тенденции. Об этом Piter.tv стало известно от пресс-службы Яндекс Музыки.

Пользователи стали больше слушать музыку. К концу года время прослушивания выросло до 29 часов в месяц. Это на 3 часа больше, чем в начале 2022 года.

В этом году ANNA ASTI начала свою сольную карьеру с трека "Феникс": он вышел в январе 2022 года и до сих пор не покидает чарт Яндекс Музыки. Её треки набрали больше всего лайков.

Румынская певица INNA, чьи песни становятся международными хитами, оказалась самой популярной в Моей волне. Её треки в системе рекомендаций пользователи слушали в этом году больше всего.

Самый успешный альбом – Miyagi & Эндшпиль "HATTORI". Самый зашеренный трек – Егор Крид и Михаил Шуфутинский "3-е сентября". Фрешмен года – Aarne.

Фото: пресс-служба Яндекс Музыки