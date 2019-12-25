Последствия шторма в Курортном районе устраняли почти пять суток

Пять дней 19 аварийных бригад "Ленсвета" круглосуточно работали, чтобы устранить все дефекты.

Последствия шторма в Курортном районе Петербурга специалисты "Ленсвета" полностью устранили спустя почти пять суток. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Стихия разбушевался в пригороде Северной столицы в ночь с 22 на 23 октября, во время шторма были повалены более 70 деревьев. Некоторые деревья не только повредили, но и оборвали электросети освещения.

Пять дней 19 аварийных бригад "Ленсвета" круглосуточно работали, чтобы устранить все дефекты вдоль Финского залива и проложить новые линии взамен повреждённых. Все работы были завершены 27 октября.

Ранее в Петербурге штормовой ветер остановил судоходство и повалил деревья.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"