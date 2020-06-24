Врачи рассказали, какие последствия на всю жизнь может оставить коронавирус

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, слова которых приводит The Daily Telegraph, назвали пожизненные последствия COVID-19. Врачи отмечают, что половину вылечившихся некоторые симптомы потом все равно могут преследовать всю жизнь.
Например, каждый третий пациент, избавившийся от коронавируса, может в дальнейшем страдать от фиброза легких, хронической усталости и психологических расстройств. И целых 70% могут страдать от бредового расстройства.
Также "ковид" может вызвать повреждения мозга, впоследствии приводящие к развитию болезни Альцгеймера.
Ранее были названы пять симптомов рака тонкой кишки.
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