Врачи рассказали, какие последствия на всю жизнь может оставить коронавирус

Речь идет о физических, когнитивных и психологических нарушениях у половины пациентов.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, слова которых приводит The Daily Telegraph, назвали пожизненные последствия COVID-19. Врачи отмечают, что половину вылечившихся некоторые симптомы потом все равно могут преследовать всю жизнь.

Например, каждый третий пациент, избавившийся от коронавируса, может в дальнейшем страдать от фиброза легких, хронической усталости и психологических расстройств. И целых 70% могут страдать от бредового расстройства.

Также "ковид" может вызвать повреждения мозга, впоследствии приводящие к развитию болезни Альцгеймера.

Ранее были названы пять симптомов рака тонкой кишки.

Видео: Правительство России