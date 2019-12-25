Эксперт: СOVID-19 во много раз увеличил риск смерти от инфаркта или инсульта

Невролог напомнил, что перетерпеть инсульт нельзя.

Во вторник, 10 марта, главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Игорь Вознюк в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что при первых признаках инсульта необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Откладывать госпитализацию нельзя.

Врач напомнил, что переждать или перетерпеть инсульт нельзя.

Чем дальше мы от начала инсульта, тем меньше шансов вернуть какую-либо функцию Игорь Вознюк.

Главное успеть в течение первых четырех часов или суток, в таком случае есть большой шанс на восстановление. В ином случае грозит инвалидность или смерть.

По словам специалиста, страх заразиться коронавирусом во много раз увеличил риск смерти от инфаркта или инсульта. Горожане отказываются от госпитализации в стационары.

Напомним, что при инсульте у человека опускается угол рта с одной стороны, удержать руку или ногу не получается, также не получается выговорить простую фразу.

Ранее мы писали, что в Петербурге возник дефицит первой дозы вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.TV