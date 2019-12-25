Названы самые частые последствия коронавируса

Преобладающими являются кашель, потеря обоняния, а также снижение умственного статуса.

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева перечислила самые частые проявления последствий COVID-19. О них она рассказала в интервью "РИА Новости".

Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция. Антонина Плоскирева, замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Кроме вышеперечисленных последствий граждане России, переболевшие COVID-19, жалуются на одышку или затрудненное дыхание; боли в груди, животе, голове, суставах и мышцах; диарею, учащенное сердцебиение, проблемы со сном, панические атаки, а также сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса. Плоскирева отметила, что некоторые женщины заявляют о нарушении менструального цикла после перенесенного коронавируса.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко назвал способ, который поможет избежать тромбоза после COVID -19. По его словам, тем людям, которые перенесли заболевание бессимптомно, необходимо следить за своим показателем свертываемости крови и делать коагулограмму. Также Вечорко посоветовал пить много воды для предотвращения сгущения крови, особенно в жаркую погоду.

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