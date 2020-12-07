Ученые нашли причину воспаления пальцев ног при коронавирусе

Визуально это напоминает следы обморожения.

Ученые из Парижского университет назвали причину воспаления пальцев ног при новом коронавирусе. Статья была опубликована в журнале British Journal of Dermatology.

Исследователи отмечают, что визуально воспаление напоминает следы обморожения пальцев рук и ног. Данный симптом может являться реакцией иммунитета на борьбу с коронавирусом.

Так, ученые из исследовали около 50 человек, у которых наблюдались воспаленные пальцы после коронавируса. Исследовали также 13 добровольцев, у которых эти признаки возникли еще до пандемии.

Специалисты заявили, что, возможно, причиной возникновения воспаления стала белковая молекула интерферон первого типа, защищающая организм от вирусов. "Ковидные пальцы" могут развивать и эндотелиальные клетки, которые выстилают кровеносные сосуды.

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