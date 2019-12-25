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Врач назвал самое массовое последствие COVID-19
Сегодня, 8:45
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matveyvn

Врач назвал самое массовое последствие COVID-19

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Со временем эти клетки вызывают разрастание коллагена.

Врач, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал самое массовое последствие COVID-19. Его слова передаёт "Лента.ру".

По его словам, наиболее частое последствие заболевания — повышение артериального давления. Болибок отметил, что причина - "снижение эластичности сосудистых стенок по всему организму". В результате последствия приводят к поражению сосудистой системы.

То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались.

Владимир Болибок, иммунолог-аллерголог

Он подчёркивает, что со временем эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды теряют эластичность по сравнению с тем, что было до заражения.

Ранее ученые спрогнозировали пик пандемии в Санкт-Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, пандемия, последствия коронавируса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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