Врач назвал самое массовое последствие COVID-19

Со временем эти клетки вызывают разрастание коллагена.

Врач, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал самое массовое последствие COVID-19. Его слова передаёт "Лента.ру".

По его словам, наиболее частое последствие заболевания — повышение артериального давления. Болибок отметил, что причина - "снижение эластичности сосудистых стенок по всему организму". В результате последствия приводят к поражению сосудистой системы.

То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. Владимир Болибок, иммунолог-аллерголог

Он подчёркивает, что со временем эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды теряют эластичность по сравнению с тем, что было до заражения.

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