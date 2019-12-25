Ученые спрогнозировали пик пандемии в Санкт-Петербурге

Он должен произойти в самое ближайшее время.

Пик по количеству активных случаев болезни коронавирусом в Москве и Петербурге придется на середину декабря. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на математическую модель прогнозирования, которую получили ученые СПбГУ.

Как рассказал заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики вуза Виктор Захаров, в Петербурге пик придется на 15-16 декабря (64-65 тысяч болеющих одновременно). В Москве это произойдет чуть раньше – 10-12 октября (149-151 тысяча болеющих).

В целом по России ежедневный прирост новых случаев заболеваний в течение двух последних недель колеблется в диапазоне 24-27 тысяч человек. Если данные цифры будут уменьшаться, то страна сможет выйти на пик 22 декабря.

Модель прогнозирования развития эпидемий CBRR использует данные о динамике распространения нового коронавируса в странах, где эпидемия началась раньше.

В Политехе считают, что пик пандемии коронавируса в Петербурге ожидается в начале февраля 2021 года.

Фото: Piter.tv