Онколог объяснил, на какие симптомы следует обратить пристальное внимание.

Названы пять симптомов рака тонкой кишки. Об этом подписчикам в Instagram рассказал онколог Иван Карасев. Специалист напомнил, что опухоли прямой кишки сложно выявить при помощи диагностики, так как этот отдел кишечника считается трудным для исследования. Однако определить диагноз помогут пять признаков рака.

В первую очередь пациенту следует обратить внимание на тошноту и рвоту, вздутие живота, запоры или диарею, боли в районе пупка, а также кровь в стуле.

Относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что опухоль достигает последних стадий и обнаруживается случайно Иван Карсев, российский онколог

Врач отметил, что в группе риска находятся люди с наследственной предрасположенностью к онкологии, полипами и хроническими заболеваниями кишечника. В воспалению тонкой кишки может привести переизбыток употребления в пищу жареного, жирного, копченого.

Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о кашах.