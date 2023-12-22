Губернатор Санкт Петербурга и председатель Законодательного Собрания поздравили выпускников с праздником последнего школьного звонка.
Сегодня для 27 тысяч старшеклассников Петербурга прозвучит последний звонок. Губернатор и председатель ЗакСа отметили, что впереди у бывших школьников экзамены, лучший в мире праздник "Алые паруса", выпускной бал. Впереди – взрослая жизнь и новые задачи.
Отдельные слова благодарности были переданы педагогам.
Не забывайте и поддерживайте их так же, как они помогали вам пройти важный школьный этап вашей жизни.
Ранее петербургские родители рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного.
Фото: Piter.tv (архив)
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