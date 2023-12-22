Их поздравили губернатор Санкт Петербурга и председатель Законодательного Собрания.

Губернатор Санкт Петербурга и председатель Законодательного Собрания поздравили выпускников с праздником последнего школьного звонка.

Сегодня для 27 тысяч старшеклассников Петербурга прозвучит последний звонок. Губернатор и председатель ЗакСа отметили, что впереди у бывших школьников экзамены, лучший в мире праздник "Алые паруса", выпускной бал. Впереди – взрослая жизнь и новые задачи.

Отдельные слова благодарности были переданы педагогам.

Не забывайте и поддерживайте их так же, как они помогали вам пройти важный школьный этап вашей жизни.

Ранее петербургские родители рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного.

Фото: Piter.tv (архив)