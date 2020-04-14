Благодаря прокуратуре перед входом в соцучреждение на Васильевском острове отремонтировали асфальт

Дорога была испорчена перед входом в здание отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 17 июня.

Асфальт перед входом в здание отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов имел повреждения, а также ямы и выбоины. Это представляло опасность для пешеходов.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя учреждения. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, произведен ремонт участка.

Ранее мы сообщили о том, что с начала июня в Петербурге устранили свыше 140 случаев нарушения правил благоустройства. За ними инспекторы следят ежедневно.

Фото: Piter.TV