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Благодаря прокуратуре перед входом в соцучреждение на Васильевском острове отремонтировали асфальт
Сегодня, 11:23
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Благодаря прокуратуре перед входом в соцучреждение на Васильевском острове отремонтировали асфальт

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Дорога была испорчена перед входом в здание отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 17 июня. 

Асфальт перед входом в здание отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов имел повреждения, а также ямы и выбоины. Это представляло опасность для пешеходов. 

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя учреждения. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, произведен ремонт участка. 

Ранее мы сообщили о том, что с начала июня в Петербурге устранили свыше 140 случаев нарушения правил благоустройства. За ними инспекторы следят ежедневно. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, ремонт асфальта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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