Благодаря прокуратуре перед входом в соцучреждение на Васильевском острове отремонтировали асфальт

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 17 июня.
Асфальт перед входом в здание отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов имел повреждения, а также ямы и выбоины. Это представляло опасность для пешеходов.
Прокуратура внесла представление в адрес руководителя учреждения. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, произведен ремонт участка.
Ранее мы сообщили о том, что с начала июня в Петербурге устранили свыше 140 случаев нарушения правил благоустройства. За ними инспекторы следят ежедневно.
Фото: Piter.TV
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