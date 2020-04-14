  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В июне в Петербурге устранили свыше 140 случаев нарушения правил благоустройства
Сегодня, 10:54
137
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В июне в Петербурге устранили свыше 140 случаев нарушения правил благоустройства

0 0

Инспекторы ежедневно следят, чтобы после проведения работ на улицах и тротуарах укладывался ровный асфальт.

За первую половину июня в Петербурге устранили более 140 случаев нарушения городских правил благоустройства. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

Инспекторы ежедневно следят, чтобы после проведения работ на улицах и тротуарах укладывался ровный асфальт, а газоны восстанавливались. Кроме того, специалисты оценивают чистоту на частных территориях и землях муниципалитетов. 

Ежедневный контроль правил благоустройства города позволяет поддерживать чистоту и красоту Петербурга даже в самых мелких деталях. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга пресекли более 8 тыс. попыток уклонения от платы за стоянку. А еще выявлено 646 фактов неправильной парковки. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: благоустройство, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии