В июне в Петербурге устранили свыше 140 случаев нарушения правил благоустройства

Инспекторы ежедневно следят, чтобы после проведения работ на улицах и тротуарах укладывался ровный асфальт.

За первую половину июня в Петербурге устранили более 140 случаев нарушения городских правил благоустройства. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Инспекторы ежедневно следят, чтобы после проведения работ на улицах и тротуарах укладывался ровный асфальт, а газоны восстанавливались. Кроме того, специалисты оценивают чистоту на частных территориях и землях муниципалитетов.

Ежедневный контроль правил благоустройства города позволяет поддерживать чистоту и красоту Петербурга даже в самых мелких деталях. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга пресекли более 8 тыс. попыток уклонения от платы за стоянку. А еще выявлено 646 фактов неправильной парковки.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга