Конфликт со стрельбой на Сенной площади произошел из-за девушки

Мужчина признался на камеру, что действительно стрелял.

Следователи Управления МВД по Адмиралтейскому району возбудили уголовное дело по факту стрельбы на Сенной площади ночью 18-го августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В ночь со вторника на среду в полицию поступило сообщение о стрельбе на площади. На месте был задержан 26-летний мужчина. У него изъяли травматический пистолет. Задержанный подозревается в том, что он выстрелил в 24-летнего оппонента. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, конфликт произошел из-за девушки.

Полиция будут ходатайствовать перед судом об аресте. Дело возбуждено по статье "Хулиганство".

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента задержания.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти