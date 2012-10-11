После похода в солярий 29-летний петербуржец отправился в больницу с ножевым ранением

Вечером этого же дня была задержана подозреваемая, 20-летняя жительница Колпино.

В круглосуточной студии загара на 4-й Советской улице обнаружили мужчину с ножевым ранением. Как стало известно Piter.tv, он находится в тяжёлом состоянии и не подлежит опросу.

Около семи утра 30 июля в полицию обратилась администратор круглосуточной студии загара на 4-й Советской улице. По её словам, около 06:40 в студию загара вошли мужчина и женщина в состоянии опьянения. Прибывшие полицейские установили, что в туалете студии загара женщина нанесла своему спутнику колото-резаное ранение в брюшную полость, после чего с места происшествия скрылась.

В больницу с проникающим колото-резаным ранением в брюшную полость, геморрагическим шоком, отравлением метадоном, в тяжелом состоянии (опросу не подлежит) был госпитализирован 29-летний мужчина. Вечером этого же дня была задержана подозреваемая, 20-летняя жительница Колпино.

Причина конфликта и другие обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Девушку ранее была судима за грабёж.

На выходных на Луначарского мужчина погиб после 17 ударов ножом в область груди и живота.

Фото: Piter.TV