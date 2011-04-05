На Луначарского мужчина погиб после 17 ударов ножом в область груди и живота

В убийстве подозревается его родной брат.

В Калининском районе Петербурга мужчина подозревается в убийстве родного брата во время ссоры. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию поздним вечером 30 июля позвонил сам подозреваемый. Он сообщил, что в квартире на проспекте Луначарского произошла драка с братом, в ходе которой тот умер. Прибывшими полицейскими на месте был задержан 44-летний мужчина. По предварительной информации, он после совместного распития спиртных напитков, в ходе внезапно возникшего конфликта нанёс 17 ударов ножом в область груди и живота своему 42-летнему брату. Пострадавший скончался от полученных травм.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд дал семь лет колонии петербуржцу, убившему соседа из-за громкой музыки ночью.

Фото: Piter.TV