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На Луначарского мужчина погиб после 17 ударов ножом в область груди и живота
Сегодня, 9:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Луначарского мужчина погиб после 17 ударов ножом в область груди и живота

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В убийстве подозревается его родной брат.

В Калининском районе Петербурга мужчина подозревается в убийстве родного брата во время ссоры. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию поздним вечером 30 июля позвонил сам подозреваемый. Он сообщил, что в квартире на проспекте Луначарского произошла драка с братом, в ходе которой тот умер. Прибывшими полицейскими на месте был задержан 44-летний мужчина. По предварительной информации, он после совместного распития спиртных напитков, в ходе внезапно возникшего конфликта нанёс 17 ударов ножом в область груди и живота своему 42-летнему брату. Пострадавший скончался от полученных травм.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд дал семь лет колонии петербуржцу, убившему соседа из-за громкой музыки ночью.

Фото: Piter.TV

Теги: проспект луначарского, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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