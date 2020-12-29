После падения школьницы с высоты в Шушарах возбуждено уголовное дело

Перед падением девочка поссорилась с мамой.

После падения школьницы с высоты в Шушарах было возбуждено уголовное дело. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В поселке Шушары 23 января в 21:31 с крыши дома 26 корпус 2 по улице Ростовской упала 14-летняя школьница. Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Со слов родителей: между матерью и дочерью возник конфликт по поводу систематических опозданий на первые уроки в школе. После чего девочка отпросилась у матери сходить в гости к подруге.

Школьница в суицидальных группах не состояла, увлекалась японскими мультфильмами Анимэ "Нарутто".

В воскресенье, 24 января, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства).

Ночью 19 января из окна многоэтажки в Мурино выпала молодая девушка.

Фото: Piter.tv