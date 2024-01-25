Шестеро подростков госпитализированы в Петербурге после отравления

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Минувшая суббота, 15 марта, завершилась госпитализацией шестерых подростков, которые, по всей видимости, решили "оттянуться" в выходной день. Среди пострадавших — 17-летняя девушка, найденная в вестибюле станции метро "Сенная площадь" в состоянии, близком к неадекватному.

Как сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на свои источники, есть предположение, что девушка отравилась синтетическими наркотиками. Сейчас её состояние оценивается как тяжёлое, она находится в реанимации. Помимо этого, в детскую городскую больницу №5 в тяжёлом состоянии доставили ещё шестерых подростков. У большинства из них диагностировано острое отравление алкоголем.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 14 тыс. петербургских подростков хотят избавить от тунеядства.

Фото: Piter.TV