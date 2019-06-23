Более 14 тыс. петербургских подростков хотят избавить от тунеядства

Стартовал прием заявок на участие в программе временной занятости для молодёжи.

На портале "Работа России" открыт набор на участие в программе временной занятости для молодёжи. Петербуржцы в возрасте от 14 до 18 лет смогут получить первый профессиональный опыт в сферах благоустройства, городского хозяйства, рекламы, маркетинга, организации мероприятий и на промышленных предприятиях. В 2025 году планируется трудоустроить более 14 тысяч подростков.

Губернатор Александр Беглов отметил, что программа помогает подросткам не только заработать, но и проверить свои профессиональные предпочтения, что способствует осознанному выбору будущей карьеры.

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале "Работа России" или обратиться в районный Кадровый центр. Зарплата в учебный период составит более 7 тысяч рублей, летом — до 14 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается материальная поддержка от Службы занятости. Подробности по телефону горячей линии: +7 (812) 320-06-52.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы старше 40 лет стали вдвое чаще получать предложения о работе.

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