В отношении застройщика на Ропшинском шоссе возбуждено уголовное дело

Новостройка оказалась несоответствующей для безопасного использования.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении строительной компании, занимавшейся созданием комплекса по Ропшинскому шоссе. С жалобами за застройщика обратились в Смольный местные жители. Они заявили, что из-за проводимых работ в их домах падают межквартирные и межкомнатные перегородки.

В результате вопрос изучила экспертная комиссия. После проверки выяснилось, что подрядчик работал с нарушениями. Проблемы выявлены в минимум 68 помещениях. Специалисты подняли документы Госстройнадзора, администрации района, а также строителей.

В результате в отношении компании заведено дело по статье за выполнение работ, которые не отвечают требованиям безопасности.

Напомним, что в Кировском районе столкнулись две маршрутки.

Фото: Piter.tv