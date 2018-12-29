В Кировском районе столкнулись две маршрутки

Один водитель въехал другому в "зад".

Днем 11 января в Кировском районе Петербурга произошла авария двух маршруток. Общественный транспорт не смог поделить полосу движения по улице Зины Портновой. Об инциденте сообщили очевидцы.

Местные жители отметили, что на данный момент дорога перекрыта. Троллейбусы не могут проехать из-за ДТП. Сведений о пострадавших нет. К месту аварии вызваны экстренные службы и ГИБДД.

Напомним, что на Народного Ополчения "Жигули" врезались в толпу на остановке.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб