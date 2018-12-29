На Народного Ополчения "Жигули" врезались в толпу на остановке

Жертв нет. Пострадавший отказался от медпомощи.

Утром 11 января автомобиль российского автопрома столкнулся с автобусной остановкой. Водитель на "Жигулях" не справился с управлением транспортным средством. Очевидцы отмечают, что машиной управляла автоледи. Женщина перепутала педали газа и тормоза.

По информации от сотрудников ГИБДД, в аварии на проспекте Народного Ополчения пострадавших не оказалось. Одного человека "Жигули" все же задело, но обошлось без серьезных травм. Петербуржец упал от удара, но после встал и отряхнулся.

Напомним, что неадекватный водитель станцевал на Токсовском шоссе.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб