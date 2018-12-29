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На Народного Ополчения "Жигули" врезались в толпу на остановке
Сегодня, 15:20
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lesjasap

На Народного Ополчения "Жигули" врезались в толпу на остановке

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Жертв нет. Пострадавший отказался от медпомощи.

Утром 11 января автомобиль российского автопрома столкнулся с автобусной остановкой. Водитель на "Жигулях" не справился с управлением транспортным средством. Очевидцы отмечают, что машиной управляла автоледи. Женщина перепутала педали газа и тормоза.

По информации от сотрудников ГИБДД, в аварии на проспекте Народного Ополчения пострадавших не оказалось. Одного человека "Жигули" все же задело, но обошлось без серьезных травм. Петербуржец упал от удара, но после встал и отряхнулся.

Напомним, что неадекватный водитель станцевал на Токсовском шоссе.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: авто врезалось в остановку, жигули, наезд на людей, проспект народного ополчения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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