Неадекватный водитель станцевал на Токсовском шоссе

Автомобилиста увезла бригада скорой помощи.

На территории Токсовского шоссе днем 11 января автолюбители заметили неадекватного водителя, который вышел из машины на обочину трассы, решив "станцевать" перед публикой. Инцидент произошел на 7-ом километре дороги во Всеволожском районе Ленинградской области. Рядом с местом инцидента располагается АЗС от "Газпромнефти".

Сейчас буйного мужчину смогли успокоить медики скорой помощи, приехавшие на вызов. Очевидцы рассказали, что они забрали Дениса (так представился прыгающий водитель) в местную больницу.

Известно, что ранее пострадавший двигался на иномарке "Ниссан". В какой-то момент он решил выйти из транспортного средства и станцевать. По мнению некоторых пользователей, герой событий не танцевал, а отпугивал невидимых летающих насекомых. После этого петербуржец "устал и приуныл", усевшись на снег.

Напомним, что на Морской набережной "Дед Мороз" припарковал оленей.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб